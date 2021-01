Il sindaco di Serrastretta, Felice Maria Molinaro, poco fa ha emanato un’ordinanza dove ordina la sospensione delle attività didattica in presenza, nei plessi scolastici di Angoli, Cancello e Migliuso dal 18 al 22 Gennaio 2021 compreso

Visto che attualmente in queste frazioni sono stati registrati 44 casi di positività al Covid-19 e considerato che la diffusione epidemiologica, seppur apparentemente circoscritta, non si è arrestata, per come risulta dai nuovi casi di contagio che vengono comunicati quasi quotidianamente, il sindaco si trova costretto a sospendere l’attività didattica in presenza.

Clicca qui per leggere l’ordinanza.