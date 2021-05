Serrastretta, strada tra Accaria e Forestella dissestata e abbandonata

È questa la denuncia pervenuta da Molinaro, cittadino del comune di Serrastretta e membro del movimento Gioventù Nazionale di Lamezia Terme, in forte simbiosi con il movimento giovanile di Catanzaro

Nonostante la situazione di incuria del tratto stradale che unisce il centro abitato di Accaria con la frazione di Forestella, sia ormai ben nota agli addetti ai lavori, ancora oggi non risultano avviate opere di manutenzione.La situazione è sempre più grave, in quanto il manto stradale si presenta completamente dissestato e la caduta dei rami accentua i pericoli per pedoni ed automobilisti, soprattutto in caso di mal tempo.

Bisogna prestare immediata attenzione alle problematiche descritte, che purtroppo interessano la maggior parte delle zone periferiche, anche per prevenire numerosi sinistri, ormai all’ordine del giorno.Garantire l’incolumità dei cittadini sulle strade del centro e della periferia, è una delle prerogative che dovrebbe maggiormente impegnare le Autorità competenti.