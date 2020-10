Servizio Prevenzione Asp di Catanzaro: chiesti a Cotticelli 15 infermieri

Visto l’aumento della richiesta d’intervento sul territorio e la difficoltà di una situazione che presenta numeri sempre più preoccupanti, il Dipartimento diretto dal dottor Giuseppe Caparello, ha effettuato la richiesta di nuovo personale infermieristico al Commissario straordinario della Sanità calabrese

L’incremento dei casi di positività al Covid 19 comporta grande rischio e mette a dura prova la struttura sanitaria che già prima dell’emergenza registrava una carenza di personale.

Dare risposte al territorio, anche per non perdere la tracciabilità che giorno dopo giorno è sempre più difficile, è di estrema importanza perché i cittadini abbiano risposte in tempi accettabili.

Si attente ora una risposta celere da parte della Regione