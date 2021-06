Settimana Nazionale delle Panchine Viola, Rende aderisce all’iniziativa

Saranno inaugurate otto panchine

In occasione della Settimana Nazionale delle Panchine Viola saranno inaugurate a Rende otto panchine: su iniziativa del sindaco Marcello Manna e proposta dall’assessore alla gentilezza Annamaria Artese, il comune ha infatti aderito alla iniziativa.

“La Settimana Nazionale delle Panchine Viola rappresenta un’opportunità per le cittadine e i cittadini di tutte le età, oltre che per il mondo dello sport, di far conoscere l’importanza di praticare la gentilezza come abitudine per accrescere il benessere delle comunità. Incoraggiare queste buone pratiche ha senzaltro un’importante ricaduta sociale sul singolo cittadino, in particolare sui bambini, ma ha anche profondo valore nei contesti sportivi oltre che in quello familiare e nella comunità locale” si legge in una nota stampa dell’amministrazione Manna.

“La panchina infatti è uno spazio che comunemente richiama momenti di incontro ricreativi, di sport, di relax e socializzazione e rappresenterà una ulteriore occasione di riflessione sul valore della gentilezza per tutti i cittadini”.

Durante la settimana dal 21 al 26 giugno saranno inaugurate le 8 panchine viola in collaborazione con la Consulta dell’Infanzia Giovani e Famiglia.

Lunedì saranno inaugurate le prime due panchine: la mattina quella situata nel quartiere di Santo Stefano e nel pomeriggio quella del quartiere Linze. Martedì mattina sarà inaugurata la panchina viola ad Arcavacata e nel pomeriggio quella del Centro Storico. Mercoledì 23 giugno, poi, nel pomeriggio, sarà la volta della panchina situata a Villaggio Europa.

Giovedì 24, sempre nel pomeriggio, sarà la volta di Settimo, mentre venerdì 25 a Cancello Magdalone.

Per concludere, sabato 26 sarà inaugurata la panchina viola all’interno del parco acquatico dove si svolgerà la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati prevista lo scorso 21 Marzo, ma rimandata causa Covid – 19. All’inaugurazione parteciperanno, oltre al sindaco Manna e all’assessore Artese, diverse realtà associative rendesi che realizzeranno in collaborazione con il comune le panchine della gentilezza: IntrapRendere ; I Quartieri 2.0; L’Aquilone; Briciole di Fantasia ( in collaborazione con i bambini della Ludoteca parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”, ASD CEEP; ASD PAVARO FE; ASD Polisportiva Giovanni Salerno; Il Melograno; APS PartecipaAzione.