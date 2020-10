Lo sfogo di una lametina: Covid fa meno male della vostra cattiveria

Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta di una cittadina lametina positiva al Covid-19

Di seguito il testo della lettera: “Non avrei mai pensato di fare questo post, ma si è reso necessario. Ora è doveroso farlo perché la situazione sta sfuggendo di mano. Sono positiva. Si ho il Covid-19. Ora leggete bene queste parole, vi racconto una storia, con tante sfaccettature. Partiamo dalla cattiveria umana. State inventando storie assurde e mettendo di mezzo persone che non centrano nulla. Il Signore ha scelto me evidentemente perché so sopportare meglio questa malattia che vi assicuro non è piacevole e sono felice di sapere me malata piuttosto che una persona fragile sia fisicamente che psicologicamente. Ho il Covid, si! Proprio io che ho fatto battaglie per l’uso dei dispositivi di sicurezza, per invitare tutti alla prudenza, io che non sono mai uscita senza mascherina. Il destino ha voluto così e io lo accetto, ma questo deve farvi capire come sia potente il virus e come lo possa prendere anche chi sta attento. Torniamo a noi. Girano voci sul come mi sarei contagiata, voci assurde. Parole pesanti che mettono di mezzo la mia parrucchiera che non vedo da un mese. State additando la palestra che frequento come focolaio di virus e invece sono persone meravigliose che si sono subito prodigate per gestire la situazione e sanificare: dai controlli è risultato che nessuno ha il virus. Ma ancora più grave, ed è vergognoso, state attaccando un uomo, il gestore del minimarket vicino casa mia, perché ci sta portando da mangiare. Lo state esortando a non darci aiuto. Ma siete esseri umani o animali senza anima? Il Covid passerà, la vostra cattiveria no e auguro a tutti voi di provare la stessa emarginazione sociale”.