Siclari (FI): la nostra Reggina 1914 è in serie B!

«Quando ho accolto a Reggio Calabria l’imprenditore Luca Gallo ho capito da subito che avrebbe aiutato la Reggina e la nostra città. Così è stato»

Comunicato Stampa

Il senatore reggino Marco Siclari festeggia insieme a tutta la città una promozione che rappresenta per Reggio Calabria un punto di ripartenza importante.

«Siamo pronti per la Serie A. Un plauso a tutto lo staff, ai calciatori ed un abbraccio ai tifosi ed i reggini che hanno giocato ogni partita mettendo il cuore e la fede amaranto.

Ho appena sentito il Presidente felicissimo per la città in festa. Proprio per questo non posso che dire grazie a Luca che da imprenditore ha investito e creduto nelle potenzialità delle nostre città», ha concluso il senatore azzurro.