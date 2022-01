Siderno. Sequestrato ingente quantitativo di merce contraffatta

Denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese venditore ambulante



Nei giorni scorsi, il personale delle Volanti del Commissariato di Siderno, nel corso di un’attività di controllo del territorio espletata all’interno dell’area mercatale di Locri, ha sequestrato un ingente quantitativo di merce e prodotti industriali con marchi o segni distintivi di noti brand di abbigliamento, nazionali ed esteri, contraffatti o alterati.

Parte della merce è stata rinvenuta nella disponibilità di N.B. classe ’71, cittadino senegalese residente in Siderno.

L’uomo, alla vista del personale della Polizia di Stato, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Il resto della merce contraffatta è stata recuperata su di un altro bancone, gestito da due cittadini extracomunitari che sono riusciti a darsi alla fuga.

Il cittadino senegalese è stato denunciato in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché per ricettazione.

Nell’operazione sono stati sequestrati più di 120 capi di merce contraffatta, tra cui scarpe, borse, cinture, felpe e giubbini, riportanti distintivi di noti brand nazionali ed esteri.