Simbario (VV). Ucciso lupo e appeso ad un cartello stradale

L’animale è stato ritrovato lungo la strada che collega Simbario a Torre di Ruggiero

Un esemplare di lupo dell’eta’ di circa tre anni e del peso di 40kg è stato ritrovato lungo la Statale 182 che collega Simbario, paese a pochi passi da Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, con Torre di Ruggiero, paese in provincia di Catanzaro.

L’animale è stato ucciso a fucilate e poi appeso ad un cartello stradale. A trovare il corpo inerme dell’animale un passante che ha subito allertato i carabinieri della Stazione di Cardinale che hanno rimosso la carcassa ed avviato le indagini per risalire agli autori del gesto

Non è la prima volta che si verificano episodi simili in un territorio, quello delle Serre calabre, nel quale è da tempo documentata la presenza di lupi che non di rado predano animali d’allevamento. Risale a pochi giorni fa infatti, il ritrovamento di un altro esemplare morto, sempre a colpi di fucile, nel territorio comunale di Brognaturo (paese a 4km da Simbario) non distante dal lago della Lacina.