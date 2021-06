Simona Bruni è la nuova direttrice del Museo archeologico Lametino

Si tinge piacevolmente di rosa la direzione del Museo archeologico Lametino, vacante ormai da troppo tempo!

La nuova direttrice è l’architetto Simona Bruni, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali all’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria. Insediatasi già dalla prima settimana del mese di giugno, ricopre il ruolo di direttore per i Musei archeologici di Gioia Tauro, Museo Archeologico di Mètauros, e Lamezia Terme, Museo Archeologico del Lametino.

Dal ricco curriculum apprendiamo che si occupa prevalentemente di restauro e conservazione dell’architettura storica in ambito mediterraneo e dal 2002 lavora nel campo del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale grazie a diversi incarichi avviati con amministrazioni locali, Enti Parco e SABAP in ambito calabrese.

Dal 2004 è redattrice di contributi scientifici sui temi del restauro e delle tecniche costruttive dell’edilizia storica, partecipa a convegni di settore ed è stata professore a contratto per i Laboratori di Restauro Architettonico all’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria; inoltre ha collaborato nelle attività di ricerca, nei progetti regionali e nazionali con il PAU – Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica – della stessa università.

Dal 2018 è Funzionario Architetto per il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, oggi MiC, Direzione Regionale Musei Calabria, e svolge funzioni tecniche nell’ufficio Tecnico della Direzione Regionale, in particolare come Coordinatore dell’Unità Territoriale 2.

Ormai da anni nel Museo archeologico Lametino si sentiva la mancanza di una guida certa che prendesse in mano le redini di uno dei luoghi della cultura maggiormente rappresentativi del territorio. Una sede ricca di tante potenzialità che si sono mostrate alla cittadinanza in tutta la loro meraviglia in diverse occasioni.

Auguri di buon lavoro alla nuova direttrice da tutta la redazione di lameziaterme.it.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts