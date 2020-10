Sirianni (IV): Bressi presidente Arci è una buona notizia per il Terzo Settore

La notizia dell’elezione di Rosario Bressi a Presidente del Comitato Provinciale dell’Arci Catanzaro è una buona notizia per il Terzo Settore locale e consegna, anche al dibattito politico, un interlocutore attento e impegnato

Comunicato Stampa

Non vi è dubbio dell’importanza, oggi più che mai, del ruolo dell’associazionismo di promozione sociale e del Terzo Settore più in generale, protagonisti preziosi e impegnati quotidianamente nel sociale.

Impegno fondamentale per affrontare le sfide al “disagio sociale e alle forme di povertà diffuse.

Oggi ancora più rilevante, dove l’effetto “pandemico”, ha segnato duramente interi nuclei familiari, il servizio sociale ha funto da motore portante e essenziale per sopperire in parte a tale disagio.

Dove ha visto lo stesso Rosario Bressi, impegnato costantemente, con tanto di professionalità.

Proprio per questo, e considerando gli effetti dell’importante Riforma del Terzo Settore, apprendere che sul territorio, a guidare la “rete associativa” più grande del Paese, ci siano dirigenti impegnati da sempre in prima linea, appassionati e competenti come Rosario Bressi, non può che confortare e rassicurare.

Caterina Sirianni

Coordinatore Provinciale

Italia Viva Catanzaro