Sirianni (IV): la Calabria vittima ancora una volta di una classe politica inadeguata!

L’indice di contagiosità Rt, la saturazione delle terapie, disponibilità di letti, tamponi effettuati e molto altro…serviranno a stabilire se come Regione siamo da considerarci zona Rossa o meno!

Comunicato Stampa

Parametri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico!

“Questi parametri sono il fondamento del documento di 136 pagine — «Prevenzione e risposta al Covid19» —, redatto da Iss e ministero della Salute e condiviso in sede di Conferenza delle Regioni il 15 ottobre scorso”… Tre livelli…e se finisci in uno di questi, le misure scattano, in automatico. In caso di inerzia delle Regioni, interviene il Governo!

Come credo succederà oggi pomeriggio per la nostra Calabria! Mesi di paralisi, in ambito sanitario non potranno che far “scattare” il secondo lockdown.

E mi duole sottolineare e rimarcare che si sarebbe potuto scongiurare tutto ciò, qualora ci fosse stata la volontà politica e morale!

Strutture sanitarie dislocate, poli sanitari del circondario, sarebbero potuti servire in questa fase emergenziale , potenziandoli e strutturandoli, affinche’ fungessero da supporto all’Asp cittadina!

Mesi di incuria totale, hanno procurato lo scenario a cui stiamo assistendo in questi giorni, il collasso! Oggi si apprende dalla stampa da chi avrebbe dovuto garantire tutto ciò, chiedere l’intervento dei commissari.

La domanda nasce spontanea…il vostro ruolo governativo e amministrativo regionale, quale impedimento ha subito per non azionare le misure cautelative in ante tempo??? E detto tra di noi…la risposta è palese! Ed e’ sotto gli occhi di tutti! L’irresponsabilità!

Smettiamola con lo scarica barile…assumetevi le responsabilità e fate un mea culpa!

Ma anche facendolo, non servirà a ridare dignità ai Calabresi!

La Calabria vittima ancora una volta di una classe politica inadeguata!