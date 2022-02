Il sit-in contro la guerra, per un’europa di pace

Pax Christi, Punto Pace di Lamezia Terme, oggi ha assistito, nel corso del sit-in ad un miracolo che non ha molto a che vedere con la conta del numero dei partecipanti di cui sovente ci si gloria per sancirne il successo

Un miracolo particolare: quello della pioggia, che aveva spinto un’altra piazza a rinviare il proprio evento, capace di ospitare, sotto un enorme ombrellone di solidarietà, una meravigliosa platea di lametini e non solo (associazioni cattoliche e laiche, partiti, movimenti e sindacati); un ombrellone che, se avesse potuto, avrebbe riparato il popolo Ucraino dall’insensato temporale di fuoco scatenato da Putin, che si è dovuto accontentare di sostenere quella nutrita comunità di Ucraini, nostri concittadini, che intonavano il loro inno, con la voce rotta dalla rabbia e dal dolore, attaccati disperatamente alla loro enorme bandiera su cui erano affisse richieste accorate di Pace e di resistenza alla guerra; il loro canto e la loro bandiera hanno reso, pur in un clima di forte sgomento, tutto più bello e sobrio, compresi gli interventi di sostegno dei rappresentati della Piazza, unificata dall’imperativo categorico di cessazione delle ostilità.

Nel documento di annuncio del Sit In, Pax Christi, nel solco tracciato dalla proposta della Rete italiana per la pace e il disarmo, di cui fa parte, ha indicato, per il superamento della crisi Russo-Ucraina, la sua piattaforma.

Ma i contenuti di quella proposta vanno, nei prossimi giorni, messi a disposizione di una riflessione comune, ampia e partecipata, distinguendo la fase in cui è vitale salvare ciò che rimane della casa che brucia dal progetto di ristrutturazione.

Una meta, quella della costruzione del futuro in Ucraina e in tutte le aree oggetto di massacri programmati da logiche imperiali, da perseguire insieme. (Non verremo alla meta ad uno ad uno ma a due a due!).

Pax Christi- Punto Pace

Lamezia Terme