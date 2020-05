SMARTcialonga San Francesco di Paola: la fase clou

Siamo arrivati alla fase finale della Smartcialonga di San Francesco di Paola

La manifestazione podistica in onore del santo Patrono, iniziata lunedì 25 maggio, conta al momento 107 iscritti. Gli organizzatori confidano però nei ritardatari per far crescere ulteriormente il numero dei partecipanti.

Salvatore Curcio si porta momentaneamente al comando scalzando così Giuseppe Fazio. Gran balzo in classifica per padre Giovanni Sposato che si trova al momento al sesto posto.

Ricordiamo ancora le regole principali:

chi intende partecipare potrà farlo gratuitamente e molto semplicemente, scaricando sul proprio cellulare l’app STRAVA, ed unendosi al club “SMARTcialonga”.

Ogni partecipante potrà svolgere la propria attività, in qualsivoglia momento nel corso della settimana, in qualsiasi parte del mondo si trovi, su di un percorso a scelta che dovrà avere 2 requisiti fondamentali:

una distanza da 3 a 7 km; il passaggio davanti ad una chiesa, un monumento o un qualsiasi luogo (piazza, via, località, bar, ecc.) dedicato a San Francesco di Paola

Durante il passaggio presso il suddetto luogo, si potrà scattare qualche foto, tra cui un selfie, e caricarle sull’App.

Al termine della settimana verranno raccolti tutti i dati dei partecipanti ed una commissione individuerà i vincitori, premiando soprattutto simpatia ed originalità.

Con sorriso e fantasia, precisano gli amici della parrocchia lametina, in quelle città in cui non siano presenti “luoghi” dedicati a San Francesco, potrà valere anche la denominazione di una attività, di un locale, o qualsiasi cosa possa che possa rimandare la memoria al Santo Paolano.

Per scaricare l’app iOS e Android