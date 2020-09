Social.”Tutti pazzi per i lievitati” di Stefano Mazzocca

Nuova partnership tra la redazione di LameziaTerme.it e il gruppo Facebook del lametino Stefano Mazzocca

Inaugurata la nuova rubrica di cucina della domenica, la redazione ha avviato la prima collaborazione con il giovanissimo gruppo Facebook “Tutti pazzi per i lievitati (pizza, pane, burger buns, salato e dolce)” nato lo scorso giugno da una idea dell’altrettanto giovane lametino Stefano Mazzocca, di professione parrucchiere a Nettuno.

Una passione avuta fin dall’infanzia, quella per i lievitati, che durante il lockdown ha spinto Stefano e sua moglie a concretizzare il loro progetto nella realizzazione non solo del gruppo, ma anche di una pagina sullo stesso social network e un profilo Instragram, raggiungendo in soli tre mesi quasi 9000 utenti registrati.

Un progetto virtuoso che non si basa solo sulla condivisione delle ricette degli utenti, ma che vanta collaborazioni con numerosi mulini laziali che hanno permesso di realizzare una serie di contest tematici con in palio diversi premi. Tutto nasce non solo dalla passione per i processi di panificazione, di lievitazione e di maturazione delle paste, ma da uno studio approfondito dei diversi procedimenti adottati per l’ottenimento dell’impasto perfetto.

A testimoniarlo sono le numerose immagini che si possono visionare nella home del gruppo, corredate dalle ricette dettate passo dopo passo per permettere la replica della stessa; perché una delle regole del gruppo è proprio questa: condividere il proprio sapere con gli iscritti.

Al momento sono attivi due contest contemporaneamente:

CONTEST IMMAGINE COPERTINA: i partecipanti dovranno postare sul gruppo la foto di un proprio lievitato, dolce o salato, inserendo la ricetta e il procedimento di preparazione; le quattro foto che raggiungeranno il maggior numero di interazioni (la somma tra likes e commenti), saranno nominate immagini di copertina per tutta la settimana successiva; SPECIAL CONTEST INVITI: i partecipanti dovranno invitare il maggior numero possibile di contatti ad iscriversi al gruppo. La persona che riuscirà a raggiungere il numero maggiore di contatti invitati riceverà a spese degli organizzatori una maglietta e 1 kg di farina fornito dai uno dei mulini sponsor.

Da lunedì, invece, sarà possibile partecipare ad un nuovo contest “D𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐥𝐩𝐢 𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 tutti i pazzi a lievitare. 𝐑icettario 𝟐𝟎𝟐𝟏”, ogni settimana sarà scelta una regione e ogni utente dovrà cimentarsi in un lievitato tipico della regione selezionata, saranno premiate tre ricette e pubblicate nel ricettario 2021, che sarà disponibile sia online che nella versione cartacea.

Nei progetti di Stefano Mazzocca è previsto un primo incontro a Nettuno sotto forma di raduno in presenza, secondo le norme igieniche vigenti, domenica 20 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, e un secondo incontro da tenere a Lamezia Terme tra maggio e giugno del prossimo anno.

Intanto vi invitiamo a seguire “Tutti pazzi per i lievitati” che ogni domenica ospiterà nella sezione “Domenica in Cucina” la ricetta della rubrica domenicale della nostra redazione.

Felicia Villella

