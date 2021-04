Solidarietà di Pietro Raso e del gruppo Lega agli esercenti lametini

Il Consigliere Regionale Pietro Raso ed il gruppo Lega della città di Lamezia Terme esprimono vicinanza e solidarietà a tutte quelle categorie che oggi hanno pacificamente manifestato con un flash mob di protesta su Corso Nicotera a Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Vicini ai manifestanti che chiedono una burocrazia più snella e veloce, ristori, vaccini e diritto a poter riaprire le proprie attività.

Purtroppo le categorie di commercianti, imprenditori, tassisti, autonoleggi che hanno manifestato oggi sono, assieme anche ad altre, economicamente in ginocchio per via dell’attuale crisi che ormai da più di un anno si fa sentire pesantemente, oltre che sul piano sanitario, tragicamente, anche a livello economico e per alcune categorie in modo particolare.

Tante e veramente troppe le attività in difficoltà che oggi rischiano di non riaprire più. Si rischia un ulteriore danneggiamento di un già fragile tessuto economico lametino e calabrese tutto.

Al fine di garantire un compromesso tra le misure volte alla salvaguardia della salute e la libertà di impresa il consigliere Raso ha raccolto e rappresenterà nelle opportuni sede le istanze e le preoccupazioni espresse da queste persone che ancora non vedono la fine di questa profonda crisi economica.