Solo un punto per l’FC Lamezia Terme nel big match con la Gelbison

Grandissima sfida al Giovanni Mora di Vallo della Lucania dove per la ventiseiesima giornata di campionato di Serie D, Girone I, si affrontano la Gelbison e l’F.C. Lamezia Terme, rispettivamente prima e terza forza del campionato

La Gelbison arriva da un sofferto pareggio interno col San Luca, il Lamezia da una vittoria col Biancavilla.

Parte subito forte la squadra lametina che al 10′ sfiora il gol con Rusescu che riceve palla da Umbaca, protagonista di un’azione insistita e mette di poco a lato.

Al 20′ è ancora l’attaccante rumeno a fallire il vantaggio con un tocco morbido dopo un fallo al limite dell’area di D’Agostino su Bollino non rilevato dal direttore di gara.

Al 30′ è però la Gelbison a portarsi in vantaggio con Gagliardi che su svarione difensivo recupera palla Oggiano e serve Gagliardi che insacca.

Al 44′ arriva il pareggio del Lamezia con Bollino che guadagna un calcio di rigore e poi lo realizza. Nell’occasione i lametini lamentano una mancata espulsione dell’autore del fallo sull’esterno gialloblu.

Nel secondo tempo le due squadre calano visibilmente, entrambe le squadre lottano a centrocampo ma non riescono ad affondare.

Al 35′ la Gelbison resta in 10 per espulsione di Graziano. Forcing del Lamezia Terme che però non trova il guizzo vincente.

Al 92′ occasionissima per Provazza, che ottimamente servito da Haberkon tira di prima intenzione ma sulla traiettoria trova un difensore locale che miracolosamente devìa una palla destinata in rete.

Occasione persa per l’F.C. Lamezia Terme che non ha mai corso rischi contro la prima della classe. L’unico tiro degno di nota dei campani è stato proprio il gol.

Nel prossimo turno i gialloblu saranno impegnati in casa nel derby calabrese col San Luca.

GELBISON: D’Agostino, Pipolo, Gonzales, Gagliardi, Barbetta, Chinnici, Marchetti, Fois, Ambro, Oggiano, Sparacello. A disp. Petriccione, Cardore, Graziani, Conti, D’Angelo, Ferrara, Faella, La Gamba, Ortolini. All. Esposito

F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Sabatino, Sirignano, Tipaldi, Salandria, Maimone, Bezzon, Umbaca, Bollino, Rusescu. A disp. Gentile, Miceli, Corapi, De Marco, Haberkon, Provazza, Terranova, Da Dalt, Amenta. All. Campilongo