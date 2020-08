Un’estate costellata di disservizi idrici in ogni parte della città, questa volta si tratta della località Pian del Duca

I disguidi non si fermano nemmeno a Ferragosto, si apprende che a causa di un mal funzionamento di una delle pompe atte alla conduzione idrica al serbatoio di Richetti, ci potranno essere delle riduzioni di portata dell’acqua nelle seguenti zone della città: Località Richetti, Piombo, Censi, Quattrocchi e Via del Progresso con relative traverse, tra cui Via P. Nenni, Via E. De Nicola, Via R. Il Guisgardo, Via G. Murat, Via G. Malaterra, Via della Vittoria e contrada Lagani.

La società fa sapere che provvederà alla sostituzione del pezzo non funzionante nel pomeriggio per un completo ripristino della portata entro sera.

red.