Sorical, Saccomanno: la Lega dimostra la capacità della corretta gestione

“Forte riduzione dell’indebitamento, utile che sfiora i 600 mila euro: questo è il bilancio estremamente positivo del commissario Calabretta”

Comunicato stampa

L’annuncio che, finalmente, la Sorical approva un bilancio in attivo di quasi 600.000 euro è una straordinaria notizia, ma è anche la dimostrazione di come la Lega ha saputo amministrare e di come gestirà la regione Calabria.

Dare alla nostra regione un gestore del servizio idrico moderno, capace in pochi anni di eliminare tutti i disservizi che si registrano ogni giorno, deve essere una delle prime missioni del prossimo governo regionale.

In 12 mesi di guida della Sorical, Cataldo Calabretta ha creato tutte le condizioni affinché la Regione Calabria sulla gestione dell’acqua possa aprire una nuova stagione, valorizzando le risorse del territorio e facendo gli interessi dei calabresi.

L’approvazione di due bilanci in 12 mesi, dopo una rigorosa ricognizione contabile, segna un decisivo cambio di passo nella gestione della società.

Un ente lasciato, dai precedenti governi regionali, nel limbo della liquidazione volontaria per 10 lunghi anni senza visione per il futuro e un piano di rilancio, ancora più grave disinteressandosi che l’acqua potabile è un bene essenziale e che solo una gestione efficiente con adeguati investimenti può garantire un servizio produttivo ai cittadini e adeguati ed ulteriori posti di lavoro. Ora l’inefficienza appartiene al passato.

Calabretta da mesi ha aperto un tavolo tecnico con il socio privato e con la banca finanziatrice del piano di ristrutturazione per giungere, in poche settimane, al passaggio cruciale della pubblicizzazione della società. Per raggiungere l’obiettivo occorre senso di responsabilità istituzionale, volontà politica e determinazione.

Sorical con tutte le competenze interne, dopo un’adeguata riorganizzazione, ha tutte le carte in regola per essere il gestore industriale del servizio idrico integrato calabrese. Forte riduzione dell’indebitamento, utile che sfiora i 600 mila euro: questo è il bilancio estremamente positivo del commissario Calabretta, chiamato un anno fa da Jole Santelli a mettere ordine nel complesso settore del servizio idrico calabrese.

Sorical, è opportuno ribadirlo, è l’unica azienda industriale specializzata nella gestione degli acquedotti. Nei giorni scorsi uno studio nazionale ha messo in risalto i bilanci negativi delle partecipate al Sud Italia: Sorical è, invece, in controtendenza, con bilanci in utile e margine operativo più che positivo.

Una scommessa rilevante, che, comunque, sta dimostrando che quando vi è volontà, capacità e competenza vi può essere l’inversione in positivo, anche dinnanzi ai tanti guastatori che hanno tentato in tutti i modi di bloccare un processo inimmaginabile e che comprova, ancora una volta, la validità e l’efficienza della politica della Lega.