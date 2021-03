Soverato. Commercianti: atteso un confronto con l’amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Associazione Commercianti Soverato in merito alla chiusura dei negozi nel weekend

Di seguito le parole del presidente Maurizio Conati:

Sinceramente non sappiamo cosa sia meglio fare, ma questa chiusura che non serve assolutamente a nulla se non a dare a noi commercianti l’ennesima penalizzazione, come un po’ tutte le chiusure dei negozi fino a ora.

In città ci sono 60 contagi (quindi dato che siamo 9000 un numero veramente irrisorio), e cmq tutti sono riconducibili solo ed esclusivamente alle scuole, non certo a noi commercianti, chiusura dovuta al clamore mediatico considerato che non ne avevamo proprio mai avuti.

Non siamo amministratori e quindi è facile parlare ma secondo noi basterebbe posizionare un po’ di forze dell’ordine fisse nei punti sensibili e farli intervenire se si creano assembramenti selvaggi. Se una coppia passeggia per i cavoli suoi nei negozi e comprare qualcosa che problemi può dare al contagio?

Il problema poteva nascere sicuramente nelle viuzze dei localini con ragazzi appiccicati e senza mascherina, ma se i locali sono chiusi e dagli altri comuni non si può neanche venire perchè zona arancione non dovrebbero neanche esserci grossi problemi di affollamento.

Poi è vero che siamo sempre nell’ambito delle teorie, ognuno dice la sua e non si capisce nulla, l’unica cosa certa è che alla fine noi commercianti paghiamo sempre.



Presidente

Associazione Commercianti Soverato