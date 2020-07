Soverato (CZ). Deposte 118 uova di tartaruga caretta caretta (Video)

Un gruppo di pescatori della coop Stella del Mare di Soverato ha rinvenuto tracce di una tartaruga marina, allertando immediatamente l’associazione MARE Calabria

Grande stupore e meraviglia quando un gruppo di pescatori della coop Stella del Mare di Soverato ha rinvenuto in prossimità della zona dedicata all’alaggio delle proprie imbarcazioni le tracce di una tartaruga marina e ha supposto che si trattasse del luogo in cui la stessa avesse nidificato, lanciando l’allarme.

La biologa Stefania Giglio dell’associazione MARE Calabria, referente del Centro Recupero Animali Marini di Montepaone, ha immediatamente risposto alla chiamata individuando in pochissimo tempo il nido e allertando il WWF Crotone e Catanzaro per procedere con la messa in sicurezza delle uova, ben 118, in una zona più idonea e maggiormente sicura della spiaggia.

Si tratta sicuramente di un doppio segnale positivo; se da un lato i pescatori del posto hanno dimostrato un alto senso di responsabilità attenzionando la situazione, dall’altro lato un episodio del genere è sicuramente un indicatore positivo sullo stato di salute delle acque marine del nostro territorio.



Ricordiamo che la specie di Tartaruga Caretta Caretta, nota anche come Tartaruga Comune, è diffusa in molti mari, ma è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed si trova al limite dell’estinzione soprattutto nelle acque territoriali italiane. Invitiamo chiunque si trovasse in situazioni analoghe a segnalare agli organi di competenza, allo scopo di preservare una specie fortemente a rischio.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts