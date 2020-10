Soverato. Spaccio di droga, arrestato dai carabinieri un pusher nigeriano

SOVERATO. Spaccio di stupefacenti, i carabinieri arrestano un pusher nigeriano.

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Soverato (CZ). Nei giorni scorsi, i militari della sezione operativa, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno effettuato un servizio di osservazione e controllo nella zona stazione ferroviaria di Soverato. Il servizio di polizia giudiziaria consentiva di notare un giovane nigeriano mentre effettuava delle cessioni di sostanza stupefacente in cambio di danaro. Fermato uno degli acquirenti, lo stesso veniva trovato in possesso di 1 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e la somma di euro 20. La perquisizione personale eseguita sul soggetto che aveva ceduto lo stupefacente consentiva di rinvenire ulteriori 20 gr. circa di sostanza del tipo marijuana e 0,80 gr. di hashish. L’acquirente veniva segnalato alla Prefettura di Catanzaro per uso personale mentre il venditore veniva dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. O.D. classe 1993 residente a Monasterace quindi, veniva accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Soverato e, terminati gli accertamenti del caso, trattenuto in camera di sicurezza. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di misure cautelare.