Soveria Mannelli. Vaccinazione di persone fragili e diversamente abili

Soveria Mannelli – Nei locali del Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima di Soveria Mannelli grazie alla disponibilità e all’impegno di Don Roberto Tomaino Sacerdote di Soveria Mannelli, di Francesco Bonaddio volontario del gruppo Unitalsi sottosezione di Lamezia Terme, a tutti i volontari e all’Asp si è proceduto, nella mattinata, alla vaccinazione di persone fragili e ragazzi diversamente abili impossibilitati a raggiungere i centri di vaccinazione del territorio. Don Roberto e Francesco Bonaddio sono noti nel territorio per essere sempre a servizio delle persone molto spesso dimenticate per le loro difficoltà non solo fisiche, con abnegazione e grande umanità non si risparmiano, e sono sempre in prima linea per la tutela dei più deboli. Un’ iniziativa che si inserisce all’interno delle varie opere di vicinanza e solidarietà che la Parrocchia di Soveria Mannelli porta avanti, in questo delicato momento, a favore di chi vive situazioni di difficoltà e bisogno.