Spacciava mentre era ai domiciliari: condotto in carcere

La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nella serata di giovedì 17 febbraio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Dott. Camillo Falvo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 49 enne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poiché resosi responsabile a fine gennaio di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’azione di monitoraggio svolta nei suoi confronti, durante la detenzione domiciliare, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 30 grammi di eroina, una decina di grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato condotto presso la locale casa Circondariale.