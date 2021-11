Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato bracciante agricolo recidivo

Nel pomeriggio del 29 ottobre 2021, personale della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano, traeva in arresto, nell’area urbana di Corigliano, T.F. di anni 24 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio

Gli Agenti operanti, dopo aver messo in atto un incessante attività di monitoraggio, notavano un andrivieni di giovani, noti alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti.

Proprio il loro atteggiamento consentiva di individuare il “conduttore”, il quale veniva sorpreso con fare sospetto aggirarsi tra i vicoli del luogo dove da tempo aveva affittato un’abitazione come “base operativa”.

Da lì ne scaturiva una perquisizione nel corso della quale venivano rinvenuti nr. 59 involucri di cellophane termosaldati contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 20, del valore commerciale di circa € 2.000,00 (duemila Euro) nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per i fatti sopra esposti, T. F., veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva sottoposto in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente in attesa del rito per direttissima.