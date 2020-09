Sparatoria dopo lite a Vibo Valentia, due feriti non gravi

Epilogo di una discussione tra vicini, irreperibile l’autore

VIBO VALENTIA. E’ culminata in una sparatoria, con due feriti non gravi, marito e moglie, una lite scoppiata nel pomeriggio a Vibo Valentia.

Il fatto è avvenuto in località Feudotto e sono stati sparati diversi colpi di pistola.

L’uomo, quarantenne, è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi mentre la donna, coetanea, è stata ferita in modo lieve. A sparare dovrebbe essere stato un vicino che al momento si sarebbe reso irreperibile.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, e il 118 giunto per soccorrere le due persone colpite dagli spari.

Gli investigatori stanno cercando di capire il movente alla base della sparatoria. (ANSA)