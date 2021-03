Speranza: ‘Ottimista per l’estate, ma è ancora un momento difficile’

Non ci sara’ un momento X, sara’ un percorso graduale’

“Per l’estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verita’, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però e’ ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andra’ gradualmente a migliorare, e gia’ in primavera e poi nel corso dell’estate vedremo un miglioramento significativo.

Ma non ci sara’ un momento X, sara’ un percorso graduale”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto a Domenica In.

“Sono donne e uomini del nostro servizio sanitario nazionale, non mi è mai piaciuto usare la parola eroe. Sono persone che hanno fatto il loro lavoro dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai e continuano a farlo. Tutti, in questo anno così complicato, hanno capito quanto sia importante avere un servizio sanitario all’altezza”, ha affermato il ministro riguardo alla candidatura a Nobel per la pace dei sanitari italiani.