Spirlì: scuole, Dad dal 7 al 31 gennaio per le superiori, fino al 15 per la primaria

Nino Spirlì, in una diretta sul proprio canale social, ha appena affermato che è pronta l’ordinanza che prolunga la sospensione della didattica in presenza

Il presidente f.f. regionale aveva già assicurato di voler tutelare al massimo gli studenti calabresi, raccogliendo il grido d’allarme lanciato più volte dai genitori.

Quindi didattica a distanza fino al 15 gennaio per tutti, eccetto l’infanzia. Successivamente la primaria riprenderà la didattica in presenza, continuerà la Dad invece per le scuole di secondo grado.