Sport. Ecosistem Lameziasoccer: dare continuità al gioco e ai risultati

Con questo obiettivo l’Ecosistem Lameziasoccer di mister Carrozza si appresta ad affrontare la trasferta siciliana sul campo del Mascalucia valevole per la terza giornata del girone di ritorno

La bella e convincente prova contro il Pro Nissa, disputata martedì sera, ha alzato ulteriormente il morale e l’autostima delle Pantere Orange dopo la frenata della settimana precedente. Gol e giocate di ottima fattura hanno schiantato gli avversari mostrando un gruppo carico che cresce settimana dopo settimana a cui però bisogna dare costanza sia nel gioco che nel risultato.

La trasferta di sabato è una buona occasione per confermare la crescita. Una prova del nove considerato che, gli avversari, hanno una classifica deficitaria (solo 8 punti in 11 gare frutto di due vittorie e due pareggi) e che quindi cercheranno di vendere cara la pelle, soprattutto perché giocano sul proprio campo.

In Sala Stampa Mario D’Agostino così analizza la gara infrasettimanale: “Martedì abbiamo affrontato una squadra forte ma siamo scesi in campo con la giusta concentrazione e abbiamo messo in campo quello che ci aveva chiesto il mister. Abbiamo fatto un grande primo tempo con due disattenzioni che ci sono costati i due gol ma poi siamo stati subito bravi a reagire. Nel secondo tempo abbiamo concesso molto poco nonostante le loro individualità e alla fine abbiamo portato 3 punti importanti a casa”.

Naturalmente ora nella formazione orange il morale e l’autostima sono saliti a mille: “Si, stiamo bene ma siamo consapevoli che sabato a Mascalucia sarà una partita difficilissima da affrontare con la massima concentrazione. Siamo altrettanto consapevoli che se facciamo il nostro gioco possiamo fare bene contro tutte le squadre, quindi sabato daremo tutto in campo per riuscire a vincere e continuare questo momento positivo”.

Confermata in toto la lista dei convocati da mister Carrozza rispetto a sabato scorso: Sperli, Mastellone, Mantuano, Montesanti, Morelli, Gatto, Caffarelli, D’Agostino, De Masi, Pereira, Deodato, Scervino.

La gara si giocherà al Palawagner di Mascalucia, con inizio alle ore 16, a porte chiuse ma con diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lameziasoccer per consentire a tifosi ed appassionati di seguirla.

La direzione sarà dei Sigg. Simone Valeriani e Diego Loris Mitri entrambi di Albano Laziale. Cronometrista: Salvatore Cucuzzella di Ragusa.