Sport Summer Arena: divieto di circolazione in zone a Sambiase

In Piazza 5 dicembre dal 4 al 6 settembre 2020 si svolgerà la manifestazione sportiva di arti marziali “SPORT SUMMER ARENA”

Con l’ordinanza n. 90 del 02/09/2020 è fatto divieto di circolazione in zona Sambiase. Considerando che l’associazione ASD MUAY THAI TEAM LAMEZIA TERME, ha comunicato che in Piazza 5 Dicembre, dal 4 al 6 settembre 2020, dalle ore 18;00 alle ore 24;00 si svolgerà la manifestazione sportiva di arti marziali

“SPORT SUMMER ARENA”richiedendo nel contempo gli idonei servizi di viabilità, al fine di consentire un regolare svolgimento dell’evento.

Si ordina quanto segue:

– divieto di circolazione, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza: – su Via Cupiraggi, tratto compreso tra Via Fosse Ardeatine e Viale della Libertà, dal 4 al 6 settembre 2020, dalle ore 18;00 alle ore 24;00 ;

– divieto di circolazione, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza su Via Vittorio Cataldi, tratto compreso all’intersezione tra la suddetta Via e Via Giuseppe Verdi, dal 4 al 6 settembre 2020, dalle ore 18;00 alle ore 24;00;

– divieto di circolazione, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza su Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso all’intersezione tra la suddetta Via e Via Scalfaro, dal 4 al 6 settembre 2020, dalle ore 18;00 alle ore 24;00.

In caso di sopravvenute esigenze, nelle vie adiacenti e/o confluenti alle strade comunali interessate alle manifestazioni, il traffico sarà limitato e/o dirottato a cura del Comando della Polizia Locale, per garantirne un ordinato svolgimento dell’evento.

Red.