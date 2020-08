Sport. Vigor Lamezia: benvenuto Cucinotti!

Ancora uno squillo di mercato della Vigor Lamezia. Un innesto al centro della difesa disegnata da Mister Morgia. Si tratta di Danilo Cucinotti, classe 1990, originario di Reggio Calabria

Il forte difensore centrale ha vestito le maglie di Francavilla, Messina, Reggina, Acireale, Bocale, Palmese, Corigliano, Cittanovese e Hinterreggio, disputando campionati ta serie C, D ed Eccellenza.

“Una colonna al centro della difesa – dichiara il DS Giannarelli – con i suoi 190 centimetri di forza ed esperienza , sarà un tassello fondamentale, grazie alla sua prestanza fisica ed intelligenza tattica, per costruire un reparto difensivo di alto livello”.

“Sono onorato – afferma Cucinotti – di essere stato scelto per vestire la maglia biancoverde. Sono qui proprio per il prestigio e la storia calcistica di questa realtà sportiva. Mi ha affascinato l’ambizione della dirigenza e la qualità del progetto, mai visti in questa categoria.

Voglio mettere la mia esperienza a disposizione di Mister Morgia non solo per vincere, ma anche per contribuire alla crescita dei giovani che rappresentano il futuro di questa società, che di sicuro vede nell’Eccellenza solo un punto di partenza”.