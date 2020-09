Sport. Vigor Lamezia: chiediamo alla città di darci fiducia

COMUNICATO STAMPA

“L’organizzazione della Vigor Lamezia sta andando avanti spedita. Ho messo in campo tutte le forze economiche, tecniche e manageriali possibili per portare a Lamezia Terme un progetto degno di questa città e di tutti i Lametini.

I tempi ristretti con cui ci scontriamo non ci hanno demoralizzato, anzi, continuiamo a lavorare intensamente per farci trovare pronti per le prime gare ufficiali.

In questo fantastico percorso sono certo di non essere solo, mi riferisco ai supporters che hanno già iniziato con largo anticipo a richiedere gli abbonamenti e agli imprenditori che stanno rispondendo positivamente alla partecipazione al Marketing Forum dell’8 Settembre presso il T Hotel.

Nella vita le vittorie non si raggiungono da soli.

Io ci metto tutto me stesso e chiedo alla città di darci fiducia e starci vicino perché vogliamo realizzare, con il coinvolgimento di tutti, il più grande progetto sportivo e sociale per il territorio.

Forza Vigor Lamezia, in questa squadra c’è il cuore di tutti”.

Il Presidente Felice Saladini