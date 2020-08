Sport. Vigor Lamezia Women: confermata Diana Fakores

Blinda la porta la Vigor Lamezia Women. A far coppia nel reparto degli estremi difensori biancoverdi, con Salua Jammoul, ci sarà anche quest’anno Diana Fakaros

Diana, 20 anni, di chiare origini greche ma italiana di Ancona, ha un avvenire tutto da scrivere con le sue indubbie potenzialità tra i pali.

È arrivata a Lamezia lo scorso anno proveniente dall’Atletico Chiaravalle (AN), dove è cresciuta calcisticamente. Quindi due stagioni al Città di Falconara, campionato juniores il primo anno e serie A élite il secondo, poi all’Atletico Chiaravalle in serie A2 per due anni.

Già lo scorso anno ha avuto modo di mettersi in luce, facendosi trovare pronta quando è stata chiamata in causa. Su di lei si può fare affidamento non solo per le potenzialità tecniche ma anche per la serietà dentro e fuori il campo.

Queste le prime considerazioni di Diana dopo aver raggiunto l’accordo con la società: “A Lamezia ho trovato un ambiente sano che sa creare senso di appartenenza e garantire crescita personale e sportiva, da qui la scelta di accettare la proposta di rinnovo da parte della società”.

“È stata una piacevole sorpresa – continua Fakaros – aver saputo di far parte di un progetto societario più ampio, può divenire una risorsa importante anche per noi atlete l’interazione tra realtà sportive diverse unite dallo stesso obiettivo.

Personalmente sento un desiderio di rivalsa rispetto a un anno interrotto, come molti del resto, e una gran voglia di rimettermi in gioco per ricambiare la fiducia che mi è stata data e per raggiungere traguardi importanti con tutta la squadra, che sono davvero impaziente di conoscere. Forza Vigor!”.

Bentornata Diana!