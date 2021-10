Sporting Club Lamezia: il primo colpo è Antonio Donato

Al via la costruzione dello Sporting Club Lamezia, che prenderà parte alla Serie D di calcio a 5

Sono stati presentati la guida tecnica Antonio Di Cello e il capitano Antonio Donato.

Per Di Cello prima esperienza su una panchina, ma competenze conoscenze e capacità notevoli oltre ad un elevatissimo spessore umano che gli consentiranno di raggiungere i risultati prefissati dalla società.

Per il classe 1987 si tratta di un ritorno nella sua patria dopo l’esperienza al Filadelfia.

Un innesto per la dirigenza cercato con forza e volontà, giocatore che per curriculum e colpi ha dimostrato di meritare una categoria diversa, ma che, per attaccamento e unione di intenti con mister e società ha deciso di sposare la causa Sporting Club Lamezia.

Nella settimana che segue seguiranno le ufficialità gli altri acquisti per completare il team.