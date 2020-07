Squadra unica Lamezia: le precisazioni della squadra giallorossa

L’A.s.d. Sambiase Lamezia 1923, in ordine alle notizie di stampa a vario titolo diffuse da alcune testate giornalistiche, precisa che nei giorni scorsi, al fine di aderire al cortese invito di una serie di autorevoli esponenti della politica e dell’imprenditoria lametina certamente mossi da apprezzabili intenti, si è limitata a partecipare, unitamente ai massimi rappresentanti della Società Vigor Lamezia, ad un tavolo di discussione nell’ambito del quale è stato promosso un mero sondaggio sulla prospettiva di realizzabilità, non certamente immediata, di un progetto di costituzione di una nuova ed unitaria Società di calcio nella città di Lamezia Terme.

Nel corso di tali incontri, tenutisi in uno spirito di fattiva collaborazione ma nell’assoluto rispetto delle proprie identità, non è stato mai messo in discussione il mantenimento in vita dell’A.s.d. Sambiase Lamezia 1923 e, quindi, della storia, dell’identità e della passione giallorossa che, appare pleonastico doverlo sottolineare, trova nel suo territorio e nei suoi tifosi quell’inestirpabile radice che lega un popolo al suo simbolo più importante.

La Società pertanto, anche all’esito del confronto con i suoi tifosi ed i suoi appassionati che, mossi dall’amore che li lega alla tradizione giallorossa, hanno civilmente oltre che legittimamente manifestato il loro condivisibile dissenso rispetto a qualunque inesistente e fantasiosa ipotesi di una fusione, smentisce di avere mai aderito a progetti che potessero determinare la rinuncia al proprio nome, ai propri simboli ed ai propri colori che continueranno fino alla fine ad onorare il territorio e la gente di Sambiase, in qualunque stadio ed in qualunque categoria, con l’orgoglio, la passione ed il coraggio di sempre.

Sorprendono, pertanto, alcuni comunicati che si è avuta l’occasione di leggere nella giornata odierna nei quali, in forma tanto apodittica quanto sconcertante oltre che inelegante, si afferma di non aver partecipato, non si comprende neanche a quale titolo ciò sarebbe dovuto avvenire, ad una “discussione sul futuro della Società Sambiase Calcio”.

L’A.s.d. Sambiase Lamezia 1923, che non ha certamente bisogno di interlocutori esterni per discutere del suo futuro e che al contempo, predicando il verbo della lealtà e della chiarezza, non teme il confronto con la sua tifoseria rispetto alle azioni poste in essere, rende pertanto noti lo spirito e le finalità degli incontri tenutisi nei giorni scorsi i quali, repetita iuvant, hanno caratterizzato la Società, sin dal primo minuto, per la sua signorilità e la sua franchezza.

La Società, pertanto, invita il suo popolo a stringersi ancora una volta, come oggi, intorno alla sua squadra che da sempre, a prescindere da chi la potrà rappresentare nella contingenza dei momenti, è da sempre, e rimarrà per sempre, proprietà del suo territorio e della sua gente.

Fino alla fine … Forza Sambiase.

