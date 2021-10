SS280 dei Due Mari: km di coda in seguito ad un incidente

Un incidente stradale all’interno della galleria Sella di Marcellinara sta provocando chilometri di coda sulla SS280 “Dei due Mari” in entrambe le direzioni

L’urto tra un camion e una autovettura sta congestionando il traffico tra le uscite di Marcellinara (direzione Catanzaro) e Settingiano (direzione Lamezia Terme) della SS280.

Il tratto stradale era interessato già da alcune settimane da un restringimento di carreggiata per lavori.

Personale Anas e forze dell’ordine sono impegnate in questo momento per far defluire il traffico.

Red.