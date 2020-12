Lo stadio Carlei? Una storia infinita, un bluff che dura da vent’anni!!

Era il 12-11-2019, e secondo quanto allora affermato dal Presidente della Provincia Abramo: “Lo stadio Carlei di Lamezia Terme è pronto a riaprire i battenti dopo circa 20 anni di inattività”

Comunicato Stampa

Continuava solennemente : “ Si darà simbolicamente avvio alla nuova vita dell’impianto sportivo lametino con il calcio d’inizio della gara che vedrà contrapposte la squadra formata da rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e del Gos e la compagine della Vigor 1919.”

Proseguiva: “La città aspetta con ansia la riapertura dello stadio Carlei, i lametini lo meritano. Sin da subito ci siamo messi al lavoro affinché ciò avvenisse”

Insomma ci avevamo creduto. Finalmente, era possibile far rivivere il Carlei alla città. E nell’occasione, si proponevano per la gioia dei bambini, spazi per gli allenamenti.

Concludendo, il terreno di gioco si presentava totalmente ricostruito a seguito dei lavori effettuati dall’associazione “Malgrado Tutto” e gli spogliatoi risultano nuovamente fruibili.

Inoltre si manifestava che quella giornata aveva un significato che riportava una la manifestazione messa in atto, all’insegna dell’allegria, e per questo pensata per salutare la nuova apertura.

In conclusione lo Stadio Carlei, che riporta un nome importante, eroico, lusinghiero per la nostra città, è li che aspetta, e grida silenziosamente dopo aver registrato, ancora una volta, magari un altro inganno? Un imbroglio? Un raggiro?

Presidente Abramo!! Nelle vesti di “soldato sentinella della mia città”, auspico da parte Sua, una presa di posizione forte e determinata, per far dire a tutti noi che Lei è il Presidente della Provincia di Catanzaro e Lamezia ne fa parte a pienissimo titolo.

Vale a dire: l’anno nuovo porterà la provincia da guida Abramo, più vicina realmente a Lamezia ??

Ai posteri l’ardua sentenza…..

Salvatore De Biase

Già Presidente del Consiglio Comunale Lamezia