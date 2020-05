Stalettì (CZ). Carabinieri recuperano mobili sottratti in 3 appartamenti

Denunciato un imprenditore originario di Lamezia Terme per ricettazione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Gasperina (CZ) hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro un 38enne, imprenditore, originario di Lamezia Terme, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

In particolare, i Carabinieri sono arrivati all’imprenditore nel corso di una specifica attività info- investigativa, avviata dopo la denuncia sporta presso gli uffici dell’Arma dai proprietari di tre appartamenti di un residence nella zona di Copanello.

All’interno di queste seconde case, approfittando dell’assenza dei titolari che vivono fuori dalla Calabria, erano entrati ignoti malfattori, asportando gran parte degli arredi, soprattutto quelli di maggior valore economico.

Gli indizi raccolti dagli investigatori dell’Arma nel corso dell’attività di sopralluogo e le informazioni assunte sul territorio, hanno consentito, nel giro di pochi giorni, di localizzare due garage in uno stabile di Stalettì (CZ), dove il citato imprenditore deteneva gran parte della refurtiva sottratta dagli appartamenti trafugati.

In particolare sono stati rinvenuti: 6 sedie in metallo; 4 sedie pieghevoli in metallo lavorato, con relativo tavolo pieghevole rotondo; 2 poltrone pieghevoli in legno; 2 specchi da parete; 2 vasi in ceramica; mobile antico in legno; libreria in legno con 10 ripiani e 4 cassetti; divano 2 posti; lampada da comò; salotto in vimini costituito da poltrona, divano e tavolino; una fontana in ghisa da esterno; mobile in legno, con scrittoio ribaltabile; comò in legno, con inserti in metallo; comodino in legno.

Gli arredi recuperati sono stati già riconosciuti dai proprietari e prossimamente verranno loro restituiti.