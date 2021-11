Stella Michelin a ristorante “Luigi Lepore” orgoglio per tutta la città

La conquista della Stella Michelin edizione 2022 per il ristorante lametino “Luigi Lepore”, unico ristorante lametino presente già nell’edizione 2021 della Guida, è motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la città

Comunicato Stampa

La storia professionale e imprenditoriale di Luigi Lepore, ritornato in città dopo molteplici esperienze in Italia e all’estero, è il segnale concreto di una narrazione nuova di Lamezia e della Calabria, la testimonianza reale di giovani professionisti che con coraggio rientrano nella propria terra mettendo a servizio della comunità competenze ed esperienze.

Il progetto gastronomico di Luigi Lepore, nel cuore del centro storico cittadino, con questo riconoscimento prestigioso fa fare un “salto di qualità” a tutta la città, ne potenzia l’attrattività sul piano del turismo gastronomico e ne rafforza l’immagine a livello regionale e nazionale.

Ne abbiamo particolarmente bisogno, dopo due anni in cui il settore della ristorazione è stato tra i più colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria, con contraccolpi pesantissimi che ancora si fanno sentire per tanti imprenditori e lavoratori. I tanti locali e le attività di ristorazione della nostra città sono il simbolo di una vivacità imprenditoriale, che come comunità dobbiamo incoraggiare e sostenere.

Auguri a Luigi Lepore, simbolo di una Lamezia che non si rassegna ma, con il lavoro e determinazione, la passione e competenza, ottiene risultati che fanno crescere tutta la città.

Movimento Lamezia Bene Comune