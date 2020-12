Strangis (Raffaele Lamezia): anno 2020 nefasto, ma con fasto

È così che potrei archiviare questo 2020 prossimo a lasciarci

“Nefasto” per le vicissitudini che hanno colpito il mondo intero, lutti e miseria che non ci lasciano indifferenti ma segnano profondamente i nostri cuori.

“Fasto” (propizio, favorevole) perché ci ha dato tante soddisfazioni sportive, prima fra tutte le sinergie tra i vari gruppi: il nostro storico con quello dei mister Grandinetti e Villella, e quello dei Mister Davoli e Malerba, che si sono trasformate in una realtà bellissima, rispondente al nome di Gruppo Sportivo Raffaele Lamezia Pallavolo.

Un sogno ormai concretizzato, con palestre piene di atlete e atleti dai 5 anni in su, fino alle prime due squadre che hanno centrato il ritorno in B al maschile e la permanenza in C al femminile, e … …

e non è finita, parola di Francesco Strangis.

Salutando il 2020, saluto tutti gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, gli sponsor e i tifosi, che hanno sempre creduto in noi, non facendoci mai mancare il loro sostegno.

Auguro a tutti voi un nuovo anno foriero di soddisfazioni sportive e personali.

Il presidente

Francesco Strangis