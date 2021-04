Studios a Lamezia: la soddisfazione dei Commissari Prefettizi

E’ con grande soddisfazione che i Commissari Prefettizi esprimono il loro compiacimento a nome di tutti i cittadini lametini, a seguito delle interlocuzione tra l’Ente Civico e il Segretariato Generale, per la decisione assunta dalla Giunta Regionale di individuare i terreni nel territorio del Comune di Lamezia Terme (area Ex Sir di Terina) quale sede di realizzazione degli Studios Cinematografici.

Un importante intervento, che non ha eguali nel meridione d’Italia, simbolo di arte, cultura e spettacolo con importanti ricadute in termini di sviluppo, immagine e di indotto per tutta la città, il comprensorio e l’intera Regione.

I Commissari Prefettizi

Dott. Giuseppe Priolo

Dott. Luigi Guerrieri

Dott. Antonio Calenda