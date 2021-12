Super green pass, Bassetti: “Basta furbetti, stop se positivi”

“Penso che ci voglia velocemente una norma a livello europeo”

“La violazione delle quarantene è un reato e bisognerebbe sempre perseguirlo come tale. E’ quindi giusto stoppare il Super green pass quando c’è un tampone positivo ma penso che ci voglia velocemente una norma a livello europeo altrimenti i furbetti ci saranno sempre. Per non contare poi chi si fa il test rapido salivare da solo, non si fa il tampone molecolare e rimane in casa senza fare la quarantena oppure esce”.

Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

“Oggi c’è molta gente che finisce per non dire che ha sintomi per non avere problemi. Si deve agire subito su questi casi”, rimarca l’infettivologo.