Taglio dei parlamentari, il ‘si’ dei calabresi supera la percentuale nazionale

Referendum per il taglio dei parlamentari. La Calabria vota ‘si’ e lo fa con un plebiscito di preferenze

A volere la riduzione del numero di deputati e senatori è stato il 77,53 per cento degli elettori calabresi che si sono recati alle urne. Da notare che a livello nazionale il ‘sì’ ha vinto col 69,94 per cento.

Alla luce dell’esito referendario, nella nostra regione il numero totale dei deputati scende da 20 a 13; i collegi uninominali saranno 5, estesi per 391.810 abitanti mentre prima erano 8 ed erano estesi per 244.881 abitanti.

I seggi dei deputati plurinominali saranno invece 8, a dispetto dei 12 precedenti.

I senatori saranno da 10 a 6, due eletti con collegi uninominali, estesi per 979.525 abitanti, a fronte dei precedenti 4 che erano estesi per 489.762 abitanti. Infine, quelli eletti con collegio plurinominale saranno 4 e non più 6.