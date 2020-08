Talarico: lettera-denuncia del M24A-ET ha ricevuto risposta da Bruxelles

I frutti di un costante impegno trovano riscontro, la nostra lettera di denuncia ignorata in Italia non viene sottovalutata da Ursula von der Leyen

Comunicato Stampa

Nei nostri tavoli di lavoro, persone di alto valore morale e intellettuale come l’ing. Roberto D’alessandro, autore della lettera indirizzata a Bruxelles, documento che cita importanti dati economici raccolti all’interno del tavolo di economia ben rappresentato dal ns economista Paolo Mandoliti, membro del direttivo Nazionale che ha completato uno studio importante sul Recovery Fund dimostrando e ricordando al partito unico del nord che quasi il 70 % va investito nel Mezzogiorno (vincolo posto da Bruxelles al governo Italiano per l’erogazione dei fondi).

La Calabria non resterà a guardare! Il nostro direttivo regionale, ben guidato da Paolo Spadafora, lavora costantemente in sinergia con il ns Presidente Nazionale Pino Aprile per colmare le disuguaglianze sociali, economiche e infrastrutturali che dividono questo paese.

Clicca qui per leggere il testo della lettera inviata all’UE.

Antonio Talarico

