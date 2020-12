Carlo Tansi, candidato alla presidenza della regione alle prossime elezioni, lancia un appello agli elettori sui social

Ecco le sue parole:

Carissimi Amici di Facebook,

vi chiedo un grande aiuto. Se volete che le liste che appoggiano la mia candidatura a presidente della Calabria – Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita – siano presenti alle prossime elezioni regionali dovete aiutarmi a raccogliere 9.000 firme entro e non oltre il 13 gennaio 2021. Se non le raccogliamo non potremo partecipare alle prossime regionali.

Il PUT (Partito Unico della Torta) della casta calabra dei partiti di destra e di sinistra, sta facendo di tutto per ostacolare il nostro percorso perché sanno perfettamente che alle prossime elezioni vinceremo, come abbiamo vinto a Crotone, e toglieremo loro l’osso degli sporchi traffici che gestiscono da 30 anni.

Infatti i consiglieri regionali della regione Calabria – da destra a sinistra – hanno piazzato le elezioni il 14 febbraio 2021 per far si che la raccolta firme avvenga tra il 14 dicembre e il 14 gennaio, cioè in piena emergenza pandemia in cui saremo zona rossa per i prossimi giorni, tra Natale, Capodanno e l’Epifania, che impedirà ai calabresi di uscire. In queste condizioni il PUT ci ha reso difficilissimo poter raccogliere le 9.000 firme.

Per questo dovete aiutarci a far saltare in aria questo piano diabolico del PUT. Come? ve lo spiego subito.

Alle prossime elezioni presenteremo 3 liste per ognuna delle tre circoscrizioni – “Nord” “Centro” e “Sud” – in cui è divisa la Calabria, quindi complessivamente 9 liste .Per ognuna di queste 9 liste esiste un modulo di raccolta firme che riportano i nomi dei candidati di ogni lista.

Tra poco pubblicherò – in tre diversi post – i modelli di raccolta firme delle tre liste:

– Calabria Pulita – circoscrizione Nord (provincia di Cosenza)

– Calabria Pulita – circoscrizione Centro (province di Catanzaro, Crotone e Vibo V.)

– Calabria Pulita – circoscrizione Sud (provincia di Reggio C.)

Dopo aver scaricato il modulo che vi interessa in base alla circoscrizione in cui risiedete, dovrete stamparlo in più copie fronte-retro in formato A3.

In ogni modulo si possono raccogliere 45 firme con altre informazioni dei firmatari come luogo e data di nascita, comune di residenza, numero carta di identità o passaporto. In ogni modulo si potranno inserire esclusivamente firme di persone residenti in uno stesso comune: quindi un modulo per ogni comune.

Una volta firmati, i moduli dovranno essere autenticati dai seguenti soggetti per i vari territori di competenza entro cui risiedono i firmatari: i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i notai, i giudici di pace.

Sono competenti anche i consiglieri provinciali e comunali (sempre per i rispettivi territori di competenza) che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente di provincia e sindaco.

Importantissimo!!! Un firmatario puo’ firmare un solo modulo di raccolta firme: cioe’ lo stesso firmatario non puo’ firmare contemporaneamente per esempio prima il modulo “Calabria pulita” e poi per il modulo “Tesoro Calabria”. Pena l’annullamento di entrambe le firme!!!!

Ne’ puo’ firmare moduli di liste di movimenti di altre formazioni politiche avversarie. Quindi, prima di fare firmare una persona, dovete chiedergli se ha firmato per un’altra lista e dovete dirgli che non dovra’ firmare per nessuna altra lista.

Se volete la nostra presenza alle prossime elezioni regionali dovete iniziare a raccogliere le firme a partire da subito: dovede organizzarvi con un’incessante attività di raccolta porta a porta. Ognuno di noi dovrà dare l’anima, coinvolgendo quanta più gente possibile e con tutti i mezzi possibili e immaginabili!!!!

Per poter consegnare i modelli firmati e autenticati, e per ogni tipo di informazione, potrete contattare le seguenti persone:

– Piero Lirangi per la provincia di Cosenza (telefono 337872093),

– Giuseppe Nato per la provincia di Cosenza (riferimento Facebook: https://www.facebook.com/giuseppe.nato.94)

– Patrizio Zicarelli per la provincia di Cosenza (telefono 3894518795)

– Francesco Benevento per la provincia di Crotone (riferimento Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014498957812 )

– Gioacchino Ferro per la provincia di Catanzaro (telefono 3357616562)

– Lucia Quattrocchi per la provincia di Vibo V. (riferimento Facebook: https://www.facebook.com/lucia.quattrocchi2)

– Antonio Ruoppolo per provincia di Reggio C. zona Piana di Gioia Tauro, Palmi e dintorni (telefono 3395914761)

– Steeve Parisi per la Città di Reggio Calabria e dintorni (riferimento Facebook: https://www.facebook.com/steeve.parisi)

– Ettore Lacopo per la Locride (riferimento Facebook: https://www.facebook.com/ettore.lacopo)