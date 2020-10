La tarantella della Santelli finisce a Striscia la notizia

Il presidente della Regione Calabria finisce sul tg satirico di Canale 5

La governatrice calabrese Jole Santelli approda nuovamente sulle reti Mediaset grazie alla “performance” mostrata nel video, ormai virale sul web, successiva alle elezioni a San Giovanni in Fiore.

“Per la Santelli e per tutte le persone senza mascherina, chiede l’inviato Luca Abete, non ce n’è coviddi?“, “Ma soprattutto aggiunge Abete, non esistono le regole valide per tutti i comuni cittadini?”.

Clicca qui per vedere l’intero servizio.