Tassone: Fittante era un politico che credeva nelle scelte che aveva fatto

Nei giorni scorsi è scomparso l’on. Costantino Fittante

Comunicato Stampa

Sono questi i momenti del dolore e dei ricordi. Ricordi della esperienza politica vissuta anche con Costantino da posizioni diverse e opposte.Io democristiano e Lui esponente di primo piano del Partito Comunista.

Ma i miei ricordi vanno soprattutto a una stagione dove c’era la politica.

E noi allora eravamo impegnati a difendere le nostre idee, la nostra visione della società.

Costantino era un politico che credeva nelle scelte che aveva fatto.Fummo avversari ma non venne mai meno tra noi stima e considerazione.

Ricordo Costantino Sindaco di S.Eufemia Lamezia, consigliere regionale in una posizione importante come presidente della commissione del programma, parlamentare e attualmente coordinatore regionale dell’associazione degli ex parlamentari.

Era quello il tempo dei confronti accesi e scontri. C’era l’orgoglio della appartenenza, ideali diversamente manifestati ma espressioni di sensibilità e di desiderio di sviluppo.

Ora è tutto arido, convenzionale tecnicamente burocratico cioè la negazione della politica.

Ecco perché vado con il pensiero al tempo di Costantino Fittante.

Fu il tempo di tutti noi con le nostre speranze, con i nostri slanci e con le nostre passioni che hanno assicurato vitalità alle istituzioni di democrazia, oggi svuotate in un riflusso di una crisi pericolosa.

Mario Tassone