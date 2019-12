Tassone (Nuovo Cdu): profondo dolore per la scomparsa dell’on. Antoniozzi

Avverto un profondo dolore per la scomparsa dell’on. Dario Antoniozzi

Comunicato Stampa

Era la memoria di una stagione intensa, ricca di energie e di tensioni morali. La Sua presenza ha segnato positivamente la storia della Calabria e del Paese. Un democristiano volitivo, appassionato, entusiasta.

Il Suo fu un lungo impegno politico vissuto con onestà, capacità e umanità. La Sua esperienza nel Parlamento Europeo, nel PPE, nei molteplici incarichi di alta responsabilità in tanti governi e ai vertici della D.C. costituiscono un patrimonio di servizio e di responsabilità politica-istituzionale. La Sua fede non l’ha mai abbandonato.

Ha combattuto fino all’ultimo per sottrarre la storia del popolarismo cristiano democratico dall’oblio recuperando documenti che li trasmetteva a noi sull’attività della D.C.

Era un richiamo per non dimenticare e per trovare le ragioni per far rivivere una storia di civiltà frettolosamente liquidata. Dario Antoniozzi era amato per la Sua generosità e umiltà.

Era rimasto un ragazzo pieno di energia e di entusiasmo. Ha scritto una delle pagine più belle della storia della Calabria e del Paese.

Un ricordo struggente. Non è poco tra tante inadeguatezze che non riscaldano i cuori.

Mario Tassone

Segretario Nazionale Nuovo Cdu