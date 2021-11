Al Teatro Grandinetti reading nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

83 donne, 83 femminicidi, 83 notizie simultanee: ma quando i social non c’erano quante donne sono state ammazzate?

Una vittima ogni due giorni: le statistiche fanno inorridire ma le ascoltiamo e restiamo stupiti e attoniti ogni 25 novembre, mentre le donne continuano a morire anche il resto dell’anno.

Il Lamezia Film Festival diretto da Gian Lorenzo Franzì in collaborazione con Librellula (casa editrice e associazione culturale) ha voluto dedicare un momento all’interno della kermesse cinematografica con un reading che andrà in scena al Teatro Grandinetti alle ore 19 di giovedì 25 novembre.

Una vita in un giorno è un testo scritto da Daniela Grandinetti, interpretato da Terri Boemi e Daniela Fittante e in brevissimi flash racconta una vittima di ieri, una vittima senza memoria né storia, o forse un fantasma che arriva dal passato quando le morti non erano classificate come femminicidi: il 25 novembre non deve essere una ricorrenza, ma lo schiaffo in faccia alla coscienza di coloro che alzano le spalle e credono di vivere in un mondo ormai aperto ed evoluto che tuttavia continua a soffrire di una grave mancanza di cultura della differenza e del rispetto per la differenza.

Non è una giornata di donne contro uomini, ma una giornata di riflettori accesi sulla cronaca e su un desiderio: che non ci sia bisogno di un 25 novembre e di una giornata che ci ricordi che le donne continuano a morire di morte violenta per mano di chi non le vuole libere.

Una vita in un giorno

Giovedì 25 NOVEMBRE ore 19:00 al Teatro Grandinetti

Ingresso libero con obbligo di Green pass