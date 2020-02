Teatro Rendano: arriva il pluripremiato musical “We will rock you”

Sarà l’ultima possibilità per il pubblico calabrese di poter assistere dal vivo a “We will rock you”, pluripremiato musical originale dei Queen e Ben Elton, in scena al Teatro Rendano di Cosenza mercoledì 12 febbraio alle 21

L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2020”, la trentaquattresima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore Nazionale e Internazionale diretto e organizzato da Ruggero Pegna partito con il successo dei Negrita a Rende e di Mika a Reggio Calabria.

Dopo il tutto esaurito delle tappe dello scorso anno al Politeama di Catanzaro e al Cilea di Reggio, il promoter calabrese ha deciso di riportare questo straordinario musical nella nuova stagione anche a Cosenza, a grande richiesta.

“E’ uno dei musical più belli e coinvolgenti della storia dello spettacolo mondiale – afferma Pegna – grazie alla forza travolgente dei grandi successi dei Queen suonati dal vivo, ma anche alla storia, ai costumi, alle coreografie, all’ allestimento scenico e alla bravura di cantanti-attori, ballerini e musicisti. Un successo mondiale imperdibile per chi ama i Queen!”.

We will rock you, realizzato con la collaborazione diretta di Roger Taylor e Brian May, è ormai un musical cult in tutto il mondo, con le dinamiche e moderne coreografie di Gail Richardson e l’apparato scenografico di Colin Mayes.

Per questa nuova edizione la Richardson ha creato una nuova “A Kind of Magic”, mentre la scenografia è stata arricchita di nuovi oggetti scenici. Nunzia Aceto ha ridisegnato i costumi.

Una menzione speciale anche per Maurizio Roveroni che trucca magistralmente tutto il cast, per la direzione musicale di Riccardo Di Paola e quella vocale di Antonio Torella e Valentina Ferrari. Il suono è a cura del sound engineer Luca Colombo, mentre il disegno delle luci è a cura di Francesco Vignati.

Eccezionale il cast: Scaramouche sarà Martha Rossi, che in occasione della prima edizione italiana di We Will Rock You fu scelta per questo ruolo da Brian May in persona; Galileo avrà invece il volto e la voce di Luca Marconi, performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore.

Completano il cast la “Stella Luminosa” di Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, Paolo Barillari, nel ruolo del comandante Kashoggi, Claudio Zanelli, poliedrico nei panni di Brit e dell’insegnante, la fenomenale Loredana Fadda nelle vesti di Oz e il “saggio” Massimiliano Colonna interprete di Pop.

L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, ha appassionato a ritmo di Rock intere platee di giovani e meno giovani, che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e sorrisi, il racconto di una Speranza, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi.

La nuova produzione è stata concepita con un’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale tradotto da Raffaella Rolla, a cura della regista Michaela Berlini, di Valentina Ferrari e dello stesso produttore Claudio Trotta (Barley Arts).

Partner ufficiale della nuova stagione di We Will Rock You è Save the Children, l’Organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. We Will Rock You sostiene infatti la campagna “Illuminiamo il futuro” per contrastare la povertà educativa che colpisce molti ragazzi nel nostro Paese e garantire ai minori una vasta gamma di attività educative gratuite.

All’ ingresso del teatro sarà presente anche lo stand dell’Associazione “Susan G Komen Italia” per la lotta al tumore al seno, a cui Pegna ha abbinato l’intera edizione del Festival che proseguirà subito dopo, dal 14 al 17 febbraio, al Teatro Politeama di Catanzaro con La Divina Commedia Opera Musical originale di Marco Frisina, con la voce narrante di Giancarlo Giannini.