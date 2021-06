Teatrop e Civico Trame, si dà il via alla stagione estiva teatro ragazzi 2021

Comincia la sera del 1° luglio 2021 negli spazi del Civico Trame, il primo spettacolo de “Il castello diventa teatro”

La compagnia teatrale TeatroP presenta IL CASTELLO DIVENTA TEATRO – Rassegna estiva di Teatro per famiglie con il primo spettacolo dal titolo: Lo strano caso del Dottor Jekill e del Signor Hide, produzione di Molino D’Arte (Altamura) di Antonella Petrera e regia di Antonello Arpaia con Pippo Giordano, Amos Mastrogiacomo, Antonello Arpaia e Antonella Petrera, Pupazzi di Antonella Petrera. Un’opera liberamente tratta dal racconto originale di Robert Louis Stevenson.

La storia si basa sul tema del doppio, a misura di bambino. Ambientata nell’Inghilterra di fine Ottocento, si tratta di un giallo in chiave comica, in cui i personaggi che ruotano attorno al protagonista cercano di venire a capo della strana situazione in cui si trova la casa del dottor Jekyll mentre lavora ad un oscuro esperimento. L’apparizione del misterioso signor Hyde crea scompiglio e allarme. Nello spettacolo i personaggi principali sono pupazzi, mentre i servitori sono interpretati da attori. La storia è il resoconto degli eventi che accadono in casa riportato direttamente dalla voce dei protagonisti. Il notaio Utterson, flemmatico storico amico del dottore, il dottor Jekyll, vittima dei suoi stessi esperimenti, il suo malefico alter ego, Mr Hyde, che si impadronisce della casa seminando il terrore tra la servitù, composta dal distinto signor Poole, il maggiordomo, e dalla paurosa miss Crackers.

Si tratta di uno spettacolo dedicato ai bambini dai 5 anni in su, con prenotazione obbligatoria al numero 0968.437125 oppure al numero 3935598348.

Affrettatevi a prenotarvi per il primo appuntamento di giorno 1 luglio alle ore 21.00 al Civico Trame con Molino d’Arte in Lo strano caso del dottor Jeckil e il sig. Hyde!

Costo biglietto singolo 5€

Abbonamento a tre spettacoli 12€

Possibilità di acquisto biglietti online su piattaforma Liveticket

Per restare aggiornato sugli eventi di TeatroP segui la pagina Facebook @compagniateatrop e il profilo Instagram Compagnia_teatrop!